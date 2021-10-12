Şantaj ve seks ticaretinden suçlu bulunan şarkıcı R. Kelly'nin albüm satışları yüzde 500 arttı

Şarkıcının suçlu bulunduğunun açıklandığı 27 Eylül tarihinden 3 Ekim'e kadar Kelly'nin internette dinlenmesi önceki yedi güne göre yüzde 22 artarken video izlenmeleri ise yüzde 23 arttı.

Rolling Stone'nin haberine göre, geçtiğimiz dört yıl boyunca, Apple Music ve Spotify gibi müzik uygulamalarında, R. Kelly'nin şarkıları çalma listelerinden çıkarılmıştı. Benzer şekilde birçok sanatçı R. Kelly ile düet yaptıkları şarkıları yayından kaldırmıştı.

Ancak yine de müzik platformlarının çoğunda Kelly'nin şarkıları, onu dinlemek isteyenler için hala mevcut.