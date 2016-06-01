Şantaj suçlaması nedeniyle Fransa'nın EURO 2016 kadrosuna alınmayan Benzema "Irkçılık var" dedi

Hakkındaki şantaj soruşturması nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın EURO 2016 kadrosuna alınmayan Karim Benzema, Fransa'yı ırkçılıkla suçladı.

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız forvet oyuncusu Benzema, İspanyol gazetesi Marca'ya yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps için "Fransa'nın ırkçı bir kesiminin baskısı altında kaldı" ifadesini kullandı. Fransa'daki son iki seçimde aşırı sağcı partinin 2. sırada çıktığını hatırlatan Benzema, Fransa Milli Takımı'na çağrılmaması kararının sadece Deschamps tarafından alındığı hususunda şüphelerinin olduğunu belirtti.

Eurosport'taki habere göre, EURO 2016 kadrosuna alınmamasına ilişkin "Çok baskı yapıldığından emin olduğunu, bazı gazetecilerin, televizyon programlarından gerçek dışı iddialar ortaya attığını" vurgulayan Benzema, "Deschamps ve federasyon başkanı ile ilişkilerim gayet iyi. Kimseyle bir sorunum yok. Beni, hiçbir şeyden memnun olmayan, sorun yaratan biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu doğru değil. Sosyal paylaşım sitelerinde 40 milyondan fazla takipçim var ve insanların beni istemediğini söylüyorlar. Bu komik bir şey." yorumunu yaptı.

"Fransa, bana adil davranmadığının farkına varacak"

"Fransa, bana adil davranmadığının farkına varacak" ifadelerini kullanan Benzema, "Şu anda olduğu gibi zor dönemlerde hatalardan ders çıkarmak gerekir. Her şeye rağmen benim için bu olay geride kaldı. Bir kez söyledim ve hep bunu söylemeye devam edeceğim. Fransa'nın yanındayım ve onlar için en iyisini diliyorum. Biraz tecrübe eksikliği olsa da büyük bir takıma sahipler. Avrupa Şampiyonası'nda üst yerlerde olacaklarına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

28 yaşındaki Fransız futbolcu, şunları aktardı:

"Avrupa Şampiyonası'nda olmamak kariyerimdeki en büyük düş kırıklıklarından biri. 'Milli takıma çağrılamaz' diye bir kural uyduruldu. Fakat adalet beni yargılamamışken, suçlu değilken, tamamen sportif bir olayda neden bunu yaptılar anlayamıyorum. Adaletin vereceği kararın beklenmesi gerekiyordu. Milli takıma çağrılacağım bir an gelirse, beni isterlerse benim için sorun olmaz. Milli takımda oynamak hoşuma gidiyor."

''Valbuena gerçeği söylemedi''



Kendisine şantaj yapıldığını iddia edilen Lyonlu futbolcu Mathieu Valbuena'yı "gerçeği söylememekle" suçlayan Benzema, bu konuda ise şunları kaydetti:

"Bu olayda tüm gerçeği bilen tek kişi Valbuena. Her şey ondan çıkmasına rağmen gerçeği söylemedi. Ona yardım etmek istedim. Başka bir şey değil. Olay bana karşı döndü ama önemli değil. Tek bildiğim şey, birine zarar verirsen er ya da geç bunu ödeyeceğindir. Fransa'da beni, ailemi, çevremdekileri çok eleştiriyorlar. Ancak kötü bir insan olsaydım veya kötü bir çevrem olsaydı şimdi olduğum yerde olmazdım. 5 yıl Lyon'da, 7 yıldır da Real Madrid'de kupalar kazanarak futbol oynuyorum."