T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 3 MUVAZZAF ASKER SERBEST İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2010 22:31

-ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 3 MUVAZZAF ASKER SERBEST İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen ''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 3 muvazzaf asker serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheliler Albay Kubilay Ş.Ö ve Binbaşı Hakan Ç mahkemece serbest bırakıldı. Adli kontrol istemiyle mahkeme sevk edilen şüpheli Ahmet Y.E'nin de hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldığı öğrenildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne öğleden sonra getirilen 4 askeri personelin savcılıkça ifadelerinin alınma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24