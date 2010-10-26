-ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 3 MUVAZZAF ASKER SERBEST İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen ''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 3 muvazzaf asker serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheliler Albay Kubilay Ş.Ö ve Binbaşı Hakan Ç mahkemece serbest bırakıldı. Adli kontrol istemiyle mahkeme sevk edilen şüpheli Ahmet Y.E'nin de hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldığı öğrenildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne öğleden sonra getirilen 4 askeri personelin savcılıkça ifadelerinin alınma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.