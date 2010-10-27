-ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, Ankara'da gözaltına alınanlardan 3'ü İstanbul'a gönderildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda 9 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Ankara'da 4'ü asker 7 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gözaltına aldıkları 3 sivili, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a gönderdi. Asker kişiler hakkındaki işlemlerin ise Merkez Komutanlığında yürütüldüğü belirtildi.