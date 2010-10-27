T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ  ANKARA (A.A)

27 Ekim 2010 00:49

-ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ  ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, Ankara'da gözaltına alınanlardan 3'ü İstanbul'a gönderildi.  İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda 9 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Ankara'da 4'ü asker 7 kişi gözaltına alınmıştı.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gözaltına aldıkları 3 sivili, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a gönderdi.  Asker kişiler hakkındaki işlemlerin ise Merkez Komutanlığında yürütüldüğü belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24