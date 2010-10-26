-ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 1 KİŞİ DAHA SERBEST İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen ''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 muvazzaf askerden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi, 1'i serbest bırakıldı. Merkez Komutanlığı'na bağlı sivil plakalı bir araçla öğleden sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 muvazzaf asker, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulandı. Savcı Seçen, şüpheli Binbaşılar Fırat Güner H. ve Cem C'yi, ''suç örgütü üyeliği'', ''gizli belge bulundurmak'' ve ''kişisel bilgileri kaydetmek'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Yüzbaşı Yekta Ebru E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.