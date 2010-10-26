T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 1 KİŞİ DAHA SERBEST İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2010 23:12

-ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA 1 KİŞİ DAHA SERBEST İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen ''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 muvazzaf askerden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi, 1'i serbest bırakıldı. Merkez Komutanlığı'na bağlı sivil plakalı bir araçla öğleden sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 muvazzaf asker, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulandı. Savcı Seçen, şüpheli Binbaşılar Fırat Güner H. ve Cem C'yi, ''suç örgütü üyeliği'', ''gizli belge bulundurmak'' ve ''kişisel bilgileri kaydetmek'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Yüzbaşı Yekta Ebru E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24