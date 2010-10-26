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ŞANTAJ OPERASYONU: 3 MUVAZZAF ASKER MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2010 22:20

-ŞANTAJ OPERASYONU: 3 MUVAZZAF ASKER MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen ''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin soruşturma kapsamında savcılıkça sorgulanan 3 muvazzaf askerden 2'si tutuklanma istemiyle, 1'i de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Merkez Komutanlığına ait sivil bir araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildikten sonra soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından ifadesi alınan şüphelilerden Albay Kubilay Ş.Ö ve Binbaşı Hakan Ç, tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.  Şüphelilerden Ahmet Y.E. mahkemeye adli kontrol talebiyle gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne öğleden sonra getirilen 4 askeri personelin de savcılıkça ifadelerinin alınma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

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