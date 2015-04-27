"Şantaj filmlerini 'paralel yapı' değil, Erdoğan çekti, Gökçek şantaj kasetiyle yıllardır belediye başkanlığı yapıyor"

Geçmişte şantaj kasetleri çekildiğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu kasetlerin nasıl çekildiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı paraleli suçluyor ya. Asıl o filmleri Cumhurbaşkanı çekti. İnsanların özel yaşantılarını kayıt altına alıyorlardı hala alıyorlar. Telefonları dinlediler hala dinliyorlar. Açığını buldukları kişilere şantaj yapıyorlar. Birbirilerine düştüler. Şimdi birbirilerine karşı kullanıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanın elinde şantaj kasetleri var. Ondan dolayı kaç yıldan beridir belediye başkanıdır. Şantajla başkanlığa devam ediyor. Arkadaşlarının şantaj kasetleri var elinde" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Van'da partisince düzenlenen dayanışma yemeğinde gündemdeki olayları değerlendirdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi.

Bir otelde düzenlenen dayanışma yemeğine HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, HDP ve DBP Van il teşkilatları, ilçe belediye eş başkanları, kanat önderleri, milletvekili adayları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yaptığı konuşmada partisinin tüm Türkiye'nin umudu olarak seçimlere girdiğini söyledi. Karalama kampanyalarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların HDP'yi anladığını söyleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın elindeki imkanların kendilerinde olması halinde tek başlarına iktidar olacaklarını söyledi.

‘Miting ve geziler devletin bütçesinden harcanıyorsa haram olsun’

Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın haktan, adaletten söz ettiğini belirten Demirtaş, "Öncelikle Cumhurbaşkanına, Başbakana sormak istiyorum. Halkın parasının nereye gittiğini denetlemek bizim işimiz. Şu anda yürüttüğünüz mitinglerin parasını partiniz mi karşılanıyor, yoksa devletin hazinesinden mi harcıyorsunuz. Mitinglere THY’nin tarifeli uçağı ile mi gidiyorsunuz, yoksa Başbakanlık uçağıyla mı gidiyorsunuz? Sahne dizaynı, ses sistemini kurarken valilikler mi parasını veriyor? Eğer bunlar devletin bütçesinden karşılanıyorsa, bunlar size haram olsun. Zaten devlet bu partilere yardım yapıyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor meydanlardan 400 milletvekili istiyor. Sonra da açıklama yapıyor. 'Ben parti ismi vermiyorum' Herkesin aklını kendi aklı kadar biliyor. O zaman bu 400 milletvekilini HDP için istiyor. Biz böylemi anlayalım" dedi.

‘Barajı aşmamızdaki

en büyük kazanç barış olacak’

HDP'nin seçimden başarı ile çıkacağını belirten Demirtaş, "Herkesin derdini dert edinmiş bir programımız var. HDP herkese umut olmuşsa, dürüstlüğünden kaynaklanmıştır. Bu seçimin bizler açısından, HDP’nin barajı aşması açısında en büyük kazanımımız barış olacaktır. Tek bir insanımızın ölmediği, bir tek vatandaşımızın tırnağına bile zarar gelmediği, silahların konuşmadığı bir Türkiye yaratmak zorundayız. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bunlar şimdi ‘biz barış için gerekirse baldıran zehri içeriz’ dediler ya, seçim beyannamelerine çözüm sürecini koymadılar. Çözüm süreci onlar için oy getirmiyorsa kıymetli değildir. Ağrı’da yaptıklarını görüyorsunuz. Tezgahı Ankara ’da planladılar. Bir provokasyon oluşturdular. Amaçları Türkiye’nin 15 şehrine asker cenazesi göndermekti. Asker cenazesinin gittiği her yerde HDP’ye saldıracaklardı, HDP artık Türkiye toplumu gözünde karalanacaktı. HDP barajı aşarsa yapacağımız ilk şey kalıcı barış için adım atmaktır. Bu ülkede barış demek asker ve polis annelerinin evlatlarına kavuşması demek, gerilla annelerinin evlatlarına kavuşması demektir" dedi.

‘Elinde şantaj kasetleri var’

Geçmişte şantaj kasetleri çekildiğini belirten Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'paraleli' suçladığını ifade ederek, "Bu kasetlerin nasıl çekildiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı paraleli suçluyor ya. Asıl o filmleri Cumhurbaşkanı çekti. İnsanların özel yaşantılarını kayıt altına alıyorlardı hala alıyorlar. Telefonları dinlediler hala dinliyorlar. Açığını buldukları kişilere şantaj yapıyorlar. Birbirilerine düştüler. Şimdi birbirilerine karşı kullanıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanın elinde şantaj kasetleri var. Ondan dolayı kaç yıldan beridir belediye başkanıdır. Şantajla adaylığı devam ediyor. Arkadaşlarının şantaj kasetleri var elinde" dedi.

‘Hırsızlık yapan bir tek zenginin kolu kesilmedi’

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da eleştiren Demirtaş, "Kuran'ı Kerim'de 'hırsızlık yapanın elini kesin' diyor. Bu güne kadar memleketin malını mülkünü çalanlar soyanlar, fikrimizi, anadilimizi, suyumuzu, doğamızı çalanların hangisinin kolunu bu devlet kesti. Bir tane zenginin kolu kesildi mi? Sadece fakirler hırsızlık yaptığında kolunu kesin mi demiş mübarek Kuran'ı Kerim? Diyanet İşleri bir tane zengin hırsıza bir şey söylemiş midir? Ankara'dan her hafta hutbe gönderilir camilere. Saraya bir kez olsun hutbe gönderildi mi? Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın namaz kıldığı camide hırsızlıkla ilgili hutbe okundu mu? 17-25 Aralık operasyonları yapıldı. Diyanet İşlerinin bir tek açıklaması yoktur hırsızlık yapanın kolunu kesin diye. Din adamı Allah'ın emirlerinden başkasını dinlememeli. Din adamı toplumda örnektir. Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi gerektiğini anlatır" dedi.

‘Allah bütün dilleri bilir’

Devlet memuru sıfatıyla dinin özgür olmayacağını belirten Demirtaş, "Bırakın din adamları bize dinimizi rahat anlatsın. Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Zazaca anlatsın. Şimdi bu mümkün mü? Allah bütün dilleri biliyor. Ama devletimiz yasaklamış. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yasaklıyor. Bu diyanetin kalkması lazım. Diyanet halkı Allah'la yalnız bırakmalı, araya girmemeli. Bu kurumun başkanı 1 trilyonluk araç aldı. Üzerine birde yalan attılar. Sonra belgeleri ortaya çıktı. Arka koltuğunda özel eğlence sistemini de yapmışlar. Bey efendi Ankara sokaklarını dolaşırken canı sıkılmasın. Kendisine sesleniyorum bir din adamı olarak vicdanlı olabilirsin ama bir memur olarak vicdansızlık yapıyorsun. Din adamı misyonun yok. Senin yerinde olsam bir dakika durmam istifa ederim. Bu dünyamı yaktım barı bari diğer dünyamı yakmayayım. Bu saltanatı durdurmanın tek bir yolu HDP'nin barajı aşmasıdır" dedi. Eş Genel Başkan Demirtaş program sonrası Diyarbakır'a döndü.