Santa Monica'da silahlı saldırı: 7 ölü

Santa Monica’da üzerinde birden fazla silah taşıyan saldırgan ilk olarak bir evi ateşe verdi. Yanan evde 2 kişinin hayatını kaybetti.

Saldırganın daha sonra aynı bölgede yoldan geçen araçlara rastgele ateş açarak 2 kişiyi daha öldürdüğü belirtildi. Saldırganın bir sonraki hedefi ise Santa Monica Üniversitesi’ne ait kütüphane oldu. Saldırganın açtığı kütüphaneye açtığı ateşte 2 kişi öldü.

Polis, kütüphaneye düzenledikleri operasyonda saldırganı ölü olarak yakaladı. İkinci bir saldırı şüphesiyle Santa Monica Üniversitesi’nde arama çalışmaları devam ediyor.

Saldırının meydana geldiği sırada ABD Başkanı Barack Obama da Santa Monica'da bir hayır etkinliğine katılıyordu.