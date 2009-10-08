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Sansürsüz 'Susurluk raporu' mahkemede

Eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Savaş'ın hazırladığı ve tek nüsha olarak 'sansürsüz' Susurluk Raporu mahkemeye ulaştı.

08 Ekim 2009 03:00

Eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı ve tek nüsha olarak Mesut Yılmaz'da bulunan Susurluk Raporu sansürsüz haliyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılara ilişkin dava ile birleştirilen birinci Ergenekon davasının 115. duruşması başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar Erkut Ersoy, Kahraman Şahin, Ergün Poyraz, Erol Ölmez, Ümit Oğuztan, Hayrettin Ertekin ve Ümit Sayın katılmadı.

Duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanık geldi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan Güler Kömürcü Öztürk de hazır bulundu.

Sansürsüz Susurluk raporu mahkemede

Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk Raporu'nun kendisinde olduğunu belirten eski başbakanlardan Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz'dan istenen raporun gönderildiğini belirtti.

Yılmaz'ın, avukatı aracılığıyla, Susurluk Raporu ve ek belgelerin kendisinde olan kısımlarını mahkemeye sunduğu kaydedildi.

Tuncay Güney ifade vermiyor

Başkan Şengün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, şüpheli Tuncay Güney ile ilgili yapılan işlemlerin sonucu konusunda istenen yazıya da cevap verildiğini bildirdi. Buna göre, Adalet Balkanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden savcılığa gönderilen yazıda, Güney'in ifadesinin alınması için Kanada adli makamlarına yazılan yazıya cevap verildi.

Kanada adli makamlarınca gönderilen evrakta, ''Güney ile kendi istediği takdirde mülakat için görüşmede bulunulduğu, Güney'in ifade vermeyi reddettiği'' belirtildi. Kanada yasalarına göre, kişinin ifade vermeye zorlanamayacağının ifade edildiği evrakta, ''Bu nedenle de Güney ile ilgili Kanada'daki dosyasının kapandığı ve adli yardım yapılamadığı'' belirtildi.

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