Sansürlenen 'Zer' filminin yönetmeni: Oysa bakanlıktan destek almıştık!

İlk gösterimi dün (11 Nisan 2017) İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36'ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde yapılan "Zer"in yönetmeni Kazım Öz, filme yönelik uygulanan "sansür" ile ilgili olarak açıklama yaptı. Filmin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiğini hatırlatan Öz, "Bakanlık kendi desteklediği filme sansür uygulamış oldu. Bu da iktidarın kendi ihtiyacı doğrultusunda yeri geldiğinde nasıl 'demokrat' olduğunu yeri geldiğinde nasıl 'despot' olduğunu gösteren bir örnek oldu" dedi.

T24'e konuşan Kazım Öz'ün açıklaması şöyle:

"Bir filme karanlık sahne koymak tabiki film için iyi bir tercih değildir. Elbette filme büyük zarar vermiş durumda. Ama sansürün en tehlikelisinin görünmez olanı olduğunu düşünüyorum. Biz çektiğimiz filmlerde tek bir kareye herhangi bir sebeple sansür getirilmesini istemiyoruz. Maalesef Türkiye'de sinemada bir "karanlık sahneler dönemi" başlatılmak isteniyor. Zer filmi örneğinde çok daha vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bakanlık kendi desteklediği filme sansür uygulamış oldu. Bu da iktidarın kendi ihtiyacı doğrultusunda yeri geldiğinde nasıl 'demokrat' olduğunu yeri geldiğinde nasıl 'despot' olduğunu gösteren bir örnek oldu. Sanat iktidarların alanı dışında özgür bir alandır. Bu filmin de eninde sonunda kesilmiş sahneleriyle birlikte kendi ülkesinde gösterileceği gerçeğine tarih tanıktır"