Sansüre tepki yağdı

TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi’nin, mart sayısı için hazırladığı 15 sayfalık Darwin dosyasının sansürlenmesine bilim dünyasından tepki yağdı



Üniversite Konseyleri Derneği Başkanı Prof. Dr. İzge Günal, sansüre neden olanları istifaya çağırırken, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak, “Bilim siyasallaşıyor diye önceden uyarmıştım” dedi.

Darwin’in 200. yaş yıldönümü nedeniyle Darwin yılı olarak ilan edilen 2009’da TÜBİTAK yöneticilerinin Bilim Teknik Dergisi’ni sansürleyerek, evrim teorisine ilişkin yazıları çıkarmasına gelen tepkiler şöyle:



Pak: Bilime siyaset bulaştı



Prof. Dr. Namık Kemal Pak (TÜBİTAK eski Başkanı): En son ağustosta çıkarılan kanunla, TÜBİTAK, siyasi erkin denetimi altına sokuldu. Bilim siyasallaştırılınca işte böyle sonuçlar ortaya çıkar. Bilimsel bir teori, bir olgu bu şekilde siyasetle baskılanamaz. Bu sansür olayı beni hiç şaşırtmadı, bekliyordum. En başından beri bu tehlikeye dikkat çekmek istiyordum. Siyaset işin içine girince işte böyle bilimsellikten uzaklaşılır. Bizim zamanımızda çok sayıda Darwin konulu sayı hazırlamıştık. AKP hükümetinin gelir gelmez, beni tasfiye etmesinin de arkasında bu var. Biz bilimde ayrım yapmayız, bilim evrensel bir olgudur.



Günel: Bilime karşı hareket



Prof. Dr. İzge Günel (Üniversite Konseyleri Derneği Başkanı): Biz AKP’nin TÜBİTAK üzerindeki etki alanını genişletmeye çalıştığını biliyoruz. Bu yüzden bu sansür bizim için sürpriz olmadı. Dernek olarak bu yönde bir gidiş olduğunu en baştan beri söylüyoruz. YÖK’te dinci gericileştirme sürüyor. Bizim için garip bir durum değil. Ama Darwin yılında böyle bir sansürün olması tamamen bilime karşı hareket. Evrim teorisi bilimin temelidir. O olmadan biyoloji, kimya, jeoloji yapamazsınız, evrim olmadan da insani bilimlerin hiçbirini yapmanız mümkün değil. Yarın (bugün) 12.00’da TÜBİTAK’ın önünde dernek olarak bunu protesto edip, ilgili kişilerin istifasını isteyeceğiz.



Yeşildere: Endişe ediyoruz



Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı): AKP hükümeti, TÜBİTAK’a yıllar önce geçici olarak başkan ataması yaptı ve yasaları değiştirerek TÜBİTAK’ta kendi istekleri doğrultusunda bilim insanlarını atamaya başladı. Şimdi bu sansürü, TÜBİTAK’ın siyasallaştığının açık ve net göstergesi olarak bilime vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Şaşırmadık. Bu durum, köhnemiş, karanlık zihniyetli beyinlerin bilimi hiçe saydığını, Türkiye’deki bilimin kimlerin elinde olduğunu ortaya koyuyor. Biz üniversite öğretim üyeleri olarak bundan çok büyük kaygı duyuyoruz. TÜBİTAK’ın Türkiye’nin bilim ve teknolojisine yön verecek, geleceğin politikalarını öngörecek bir kurum olması vasfını yitireceğinden endişeliyiz. Buna neden olan ve isminin önünde profesör titri bulunan insanın da derhal TÜBİTAK’ı bırakmasını ve istifasını istiyoruz. Üniversiteler de sessiz kalmamalı, rektörlerin, duyarlı bilim insanlarının tepki koyması gerek.



Ceylan: Bakarız...



Prof. Dr. Hasan Ceylan (Üniversitelerarası Kurul Başkanı): Çok yoğun çalışıyorum, henüz gazetelere bakamadım, konudan haberdar değilim. İki gün sonra ÜAK toplantımız var, gerekirse konuyu orada ele alırız.

