'Sansür demokratik ülke imajını zedeliyor'

T24 - Medya Derneği, 'Türkiye'nin İnternet Sansürü Sorunu' başlığı ile bir rapor yayımladı. İnternete erişimde uygulanan yasakların demokratik ülke imajını zedelediğine vurgu yapılan raporda, Youtube ve Google'a erişim sorununa yönelik çözüm önerileri getirildi.



Medya Derneği İnternet Komitesi tarafından hazırlanan 14 sayfalık raporda, internet teknolojilerinin hızlı bir gelişim gösterdiği ancak hukuki düzenlemelerin bu hıza yetişemediğinin altı çizildi. "İnterneti düzenlerken denetim ve kontrolden çok önünü açmak ve toplumsal yarar sağlamak ana hedef olmalıdır." denilen raporda şu ifadeler yer alıyor. "Kanuni düzenleme yapmak tek başına yeterli olmamaktadır. Bugün internet ile ilgili çıkan sıkıntıların birçoğu uygulamadan kaynaklanmaktadır. İnternet için özel ihtisas mahkemelerinde yetişmiş hâkim, savcı ve bilirkişilerin eksikliği duyulmaktadır."



Raporun ikinci kısmında internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçları önlemek amacıyla çıkarılan 5651 No'lu yasaya yönelik eleştirilere yer veriliyor. Başlangıçta çocukların zararlı içeriklerden korunması, intihar ve fuhuşun özendirilmesini engellemek amacını taşıyan yasanın giderek toplumun bilgi edinme hakkını kısıtladığına vurgu yapılıyor. Yasakların Anayasa'nın evrensel hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla çakıştığı belirtiliyor.



Google ve YouTube yasaklarının ele alındığı 3. bölümde erişimin engellenmesine sebep olan örneklere yer veriliyor. Türkiye'de YouTube'a erişim, Atatürk'e hakaret içeren videolar nedeniyle ilk defa İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2007'de engellenmişti. Videoyu siteye koyan kişi veya YouTube hakkında dava açılmadığından ve karar Yargıtay'a da götürülemediğinden belirsizlik devam ediyor. Google ise Türkiye'de yaşanan sıkıntıların YouTube erişim yasağıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Resmi yetkililerin Google'ın Türkiye'de vergisini vermeyen bir şirket olduğu yönünde açıklama yapması YouTube vergisini vermediği için erişimi engelleniyor gibi bir anlam çıkarılmasına neden olmuş. Google'ın vergi sorununa da değinilen raporda, sorunun nedeni şöyle açıklanıyor: "Google, verdiği hizmet karşılığında İrlanda'dan fatura kesiyor, bu da hizmet verdiği ülkelerde az vergi ödediği anlamına geliyor."



Raporun 'Görüş ve Öneriler' başlıklı son kısmında ise şu maddeler sıralanıyor: "İnternet konusunda ihtisaslaşmış mahkemeler kurulmalı. Bilirkişilik müessesesi daha işlevsel hale getirilmeli. İnternette hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi ve fikri hak ihlallerinin engellenmesi için 'uyar ve kaldır' prensibi uygulanmalı. Erişim engelleme kararları, son çare ve geçici bir koruma tedbiri olarak görülmeli. İnternet gazetecileri, basına tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmalı."





