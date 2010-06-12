Şansölye Merkel'den zorunlu askerliğin kaldırılması sinyali

T24 - Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'in zorunlu askerliğin kaldırılmasını savunmasına bazı kabine üyeleri ve parti arkadaşları tepki gösterdi.





Focus dergisi, Almanya Savunma Bakanlığının Kasım ayından itibaren, askere gitmesi gereken vatandaşlara celp göndermemeyi planladığını ve bu durumda 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle zorunlu askerliğin fiilen kalkmış olacağını, ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir karar alınmadığını yazdı.





Bakanlığın bir sözcüsü de zorunlu askerliğin kaldırılması yönünde incelemelerin olduğunu, ancak şu ana kadar bu konuda kesin bir karar alınmadığını bildirdi.





Derginin haberinde, kabinenin hafta başında yaptığı toplantıda, tasarruf önlemleri çerçevesinde savunma harcamalarının da büyük ölçüde azaltılması yönünde karar alındığı, bu karara göre 4 yıl içinde savunma bütçesinin 8.3 milyar euro kesileceği belirtildi.





Almanya Başbakanı Angela Merkel de "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, zorunlu askerliğin korunmasından yana olduğunu, ancak zorunlu askerliğin kaldırılması yönünde incelemeler yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.





Bakan Guttenberg'in üyesi olduğu Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Milletvekili Norbert Greis ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partinin Federal Meclis Grubu Başkanı ve CDU'lu Aile, Kadın ve Gençlik Bakanı Kristina Schröder ise Alman Silahlı Kuvvetleri ile toplum arasındaki önemli bir bağı oluşturduğu gerekçesiyle zorunlu askerliğin kaldırılmasına karşı çıktı.

