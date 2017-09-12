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Sansara ateş ederken 14 yaşındaki çocuğu vurdu

Ateş edilen tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi

12 Eylül 2017 15:16

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kümesine giren sansara ateş eden 67 yaşındaki Mehmet Tütüncü, sokakta arkadaşlarıyla oturan 14 yaşındaki çocuğu yaraladı.

Olay, dün gece Yavuz Selim Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. 67 yaşındaki Mehmet Tütüncü, beslediği tavukların kümesinden sesler gelince kontrol etmek için dışarı çıktı. Yanına ruhsatsız tabancasını da yanına alan Tütüncü, kümesten kaçan bir sansarı görünce kovalamaya başladı. Hayvana tabancayla ateş eden Tütüncü'nün ateşlediği silahtan çıkan kurşun sokakta arkadaşlarıyla oturan Aydın ve Ayşe Çelik çiftinin iki çocuğundan büyüğü 14 yaşındaki Ahmet Çelik'in sırtına isabet etti. 

Komşuları, yaralı çocuğu otomobille Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çelik, burada yapılan ilk müdahale ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı öğrenince hastaneye gelen anne Ayşe Çelik, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Silahı ateşleyen Mehmet Tütüncü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, soruşturma başlattı. (DHA)

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