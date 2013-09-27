Şansal, 'palalı' iddiasıyla ilgili konuştu: Böyle yansıtılmasına şaşırıyorum

İstanbul’daki Gezi olayları sırasında eylemcilere pala ile saldırı olayının arkasında CHP ’nin olduğunu iddia eden modacı Barbaros Şansal, basın mensuplarının konuyla ilgili soruları üzerine, "Mesele CHP değildir. Böyle yansıtılmasına şaşırıyorum. Mesele, temiz siyasettir" dedi. İddiasıyla ilgili savcıların çağırması halinde gidip ifade verebileceğini söyleyen Barbaros Şansal, "Belki tesadüf, belki de gerçekten planlanmıştı. Onu bulmak, araştırmak benim değil savcılığın, hukuğun görevi" diye konuştu.

Eli palalı kişiyle ilgili iddiasıyla gündeme oturan modacı Barbaros Şansal, bugün öğle saatlerinde yurtlarda kız erkek ayrımı yapılmasına tepki gösterip Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde çadır kuran öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere destek vermek için geldiğini söyleyen Şansal, 'Gezi olayları sırasında eylemcilere pala ile saldırı olayının arkasında CHP’nin olduğu' iddiasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İddiasını yineledi

Şansal, "Bildiğim kadarıyla bunu söyleyen arkadaş AKP ’nin polisiyle davalı. Gürsel Tekin de oradaydı. İl Genel Meclisi’nin CHP’li bir üyesinin danışmanı bana söylediğinde ’Şaka mı yapıyorsun?’ dedim. 10 gün sonra bu olay gerçekleşti. Belki tesadüf belki de gerçekten planlanmıştı. Onu bulmak, araştırmak benim değil Savcılığın, hukuğun görevi" dedi.

'Çağırırlarsa ifademi veririm'

Şansal, Savcılığın çağırması halinde gidip ifade verebileceğini söyledi. Şansal, olayı ispatlayabileceğini, "MOBESE kameraları var orada. Olayın geçtiği kafeteryada da kameralar vardı. Ordan da tespit edilebilir. Elimden alınan cep telefonumda da görüntülere de ulaşılacaktır" sözleriyle ifade etti.

AKP’li Hüseyin Çelik’in, Twitter aracılığıyla savcıları göreve çağırdığını bilmediğini, kendisinin Twitter hesabının askıya alındığını dile getiren Şansal, "Ben orada tek başıma değildim. Çağırırlarsa tabii ki gider ifademi veririm. Orada Gürsel Bey’le de konuşuldu. CHP milletvekilleri de parkta açıklamalarını yaptılar. Bir televizyon kanalında 2.5 saatlik konuşmam var. Sadece 50 saniye üzerinden polemik yapılmasını doğru bulmuyorum. Meclisteki 550 etoburla karşı karşıyayız. 31 Mayıs’ta gerçekleşen halk hareketiyle Türkiye’de siyasal yapının, partilerin sadece hiyerarşik düzen içinde debelendiğini görüyoruz. Çözüm üretmeyip ötekileştirme var. Ben parkta BDP’li olmakla itham edildim. Hatta olabilirim ama değilim. ’Benim annem, senin anneni malum yerde gördü’ diyerek siyaset olmaz. Bu coğrafyada o kadar çok değişiklikler varken, meclisimiz daha pazartesi açılacak. On binlerce yaralımız, onlarca gözü çıkmış insanımız var. Kaç tane ölümüz var. Ortadoğu’da bir sürü var. Var oğlu var. O kadar çok şey var ki, sis ve gaz bombaları bile masum kalıyor" dedi.

'Mesela CHP değil'

İddiasıyla ilgili sözlerine devam eden Şansal, "Umarımki doğru değildir. Umarım tesadüftür. Çok düşündürücüdür. CHP, 'biz Gezi’de yoktuk’ derken o gün Bağdat Caddesi’ndeki forumda 'her gün gittik' diyorlar. AKP’den hemşire arkadaşlar da orada revirde çalışıyordu. Hangi partiden olursa olsun bana bir yanlış gelirse AKP, CHP, MHP , İP, TKP de olabilir hiç farketmez. Bu saatten sonra doğruları varsa yanlışları ortaya çıkarıp yüzleştirme zamanıdır. Mesele CHP değildir. Böyle yansıtılmasına şaşırıyorum. Hemen AKP, CHP’ye, CHP’de AKP’ye silah olarak kullanıyor. Artık mesele AKP, CHP değil. Mesele Türkiye Cumhuriyeti’dir. Mesele, temiz siyasettir" dedi.

'Gezi, siyasi hareket değildir'

Gezi’nin bir siyasi hareket olmadığını düşünen Şansal, "İktidar, muhalefet el birliğiyle Gezi’yi siyasallaştırmaya çalışıyorlar. Gezi bu ülkede insanların ötekileştirildiği, tercih haklarına aşırı müdahalenin getirdiği bir sonuçtur. Benim o parkta 50 yılım geçti. Yaşaması gereken tarihsel bir alandır. Her İstanbullu’nun sahip çıkması gerekir. Gezi'yle ilgili üç haftalık süre hem medya hem de siyasi partiler tarafından perakende haber olarak sunulmuştur. Gezi endeksli siyaset yaratılmıştır. O dönemde, ülkenin yanlış dış politikalarındaki gelişmeler halktan saklanmıştır" diye konuştu.

Barbaros Şansal'ın 'palalı' iddası

Gezi direnişçilerinin Bağdat Caddesi Forumu’nda Barbaros Şansal’ın konuşmasının videosu yayınlandı. Ünlü modacı Barbaros Şansal, büyük çoğunluğu CHP’lilerin oluşturduğu bir platformda Taksim Gezi Parkı olayları sırasında yaşanan palalı saldırgan olayını CHP’nin planladığını iddia edip, "İsmini vermeyeceğim. Gerekirse de veririm. Ancak hukuki bir platformda veririm. Yine bir gece Taksim’deki bir kafede CHP İl Başkanlığı danışmanlarından bir tanesi bana Talimhane’den çok yakında palalı birinin çıkacağını, konuştuklarını, bunu AKP’nin üzerine atacaklarını söyledi. Yalnız değildim. Yanımda Gürsel Tekin vardı. Başka şahitlerim de vardı" demişti.