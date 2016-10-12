Şansal Büyüka: Terim'in sözleşmesini TFF içinden sızdırdılar

Şansal Büyüka, Fatih Terim’in yüksek maaşının sebebinin TFF olduğunu belirterek, Terim’in sözleşmesinin profesyoneller tarafından sızdırıldığını iddia etti.



Şansal Büyüka’nın Milliyet Gazetesi’ndeki sözleri şu şekilde:



"Burada bir eleştiri olacaksa, bunun muhatabı Fatih Terim değil… Terim, bu kontratı, bu parayı Futbol Federasyonu'na silah çekip zorla almadı. Eğer “Bu paralar olur mu?” denecekse, bunun muhatabı Fatih Terim'den önce, Futbol Federasyonu olmalı…



Belli ki federasyonun içinde Terim'e karşı olanlar var. Bu sızmanın federasyon yönetim kurulu üyelerinden önce, profesyonellerden biri tarafından sızdırılmış olabileceğini düşünüyorum. Bir çırpıda FETÖ'cü diye 105 çalışanı bulup işten çıkartıyorsanız, pekala bu sızdırmayı yapanı da bulursunuz."

