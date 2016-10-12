T24 LogoT24 Logo
Spor

Şansal Büyüka: Terim'in sözleşmesini TFF içinden sızdırdılar

Gazeteci Şansal Büyüka, Futbol Federasyonu içinden Fatih Terim'i istemeyen kişiler olduğunu ileri sürdü

12 Ekim 2016 12:50

Şansal Büyüka, Fatih Terim’in yüksek maaşının sebebinin TFF olduğunu belirterek, Terim’in sözleşmesinin profesyoneller tarafından sızdırıldığını iddia etti.

Şansal Büyüka’nın Milliyet Gazetesi’ndeki sözleri şu şekilde:

"Burada bir eleştiri olacaksa, bunun muhatabı Fatih Terim değil… Terim, bu kontratı, bu parayı Futbol Federasyonu'na silah çekip zorla almadı. Eğer “Bu paralar olur mu?” denecekse, bunun muhatabı Fatih Terim'den önce, Futbol Federasyonu olmalı…

Belli ki federasyonun içinde Terim'e karşı olanlar var. Bu sızmanın federasyon yönetim kurulu üyelerinden önce, profesyonellerden biri tarafından sızdırılmış olabileceğini düşünüyorum. Bir çırpıda FETÖ'cü diye 105 çalışanı bulup işten çıkartıyorsanız, pekala bu sızdırmayı yapanı da bulursunuz."
 

ETİKETLER

fatih terimsözleşmetürkiye futbol federasyonuşansal büyüka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24