Şansal Büyüka: Pereira'nın bilmişliği kadar Advocaat'ın unutmuşluğu var

Süper Lig’in ilk hafta maçında Başakşehir’e mağlup olan Fenerbahçe’nin, taraftarlarının sosyal medyada yaptığı yorumların çoğunda Pereira dönemi ile Dick Advocaat dönemi mukayese edildi. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Lig TV'nin usta ismi Şansal Büyüka'ydı. Maraton programında Tümer Metin ve Tuncay Şanlı ile birlikte yorum yapan Büyüka, Pereira'yı hedef aldı. Dick Advocaat'ın yayıncı kuruluşa yaptığı yorumlar sonrası, kısa bir görüş belirten Şansal Büyüka, "Pereira'nın bilmişliği kadar hocanın unutmuşluğu vardır" diyerek Dick Advocaat'ın kariyerini onore eden bir ifade kullandı.