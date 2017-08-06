Şansal Büyüka, 'Maraton'un geleceğini açıkladı

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, BeINSports'un en çok izlenen programlarından biri olan Maraton'un yıllardır sunuculuğunu yapan Şansal Büyüka'nın yoğun tempodan yorulduğu için programı sonlandıracağını yazdı.

Koloğlu'na 44 yıldır hafta sonu tatili yapmadığını ve artık dinlenmek istediğini belirten gazeteci, sunucu ve bir deyişle "LigTV'nin eli ayağı olan" Büyüka, programı sonlandıracağını aktardı.

Sina Koloğlu'nun Milliyet'te 6 Ağustos 2017 tarihinde "Hafta sonu dinleneceğim" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

BeIN Sports kanalında büyük hareketlilik var. Bu uzun zamandır bekleniyordu. Biz hâlâ “Lig TV” diyoruz ve öyle biliyoruz. Bir yerde Lig Tv’nin her şeyi olan Şansal Büyüka’ya gözler çevrildi. ‘Ne yapacak?’ diye merak ediliyordu bu yeni dönemde. “Tam 44 yıl cumartesi ve pazar günlerini görmedim”

dedi. Yani mesaj, bir yerde ‘Maraton’un

bittiğine işaret etti. Kendisi de ‘dinlenmek istediğini’ söyledi. Peki yeni

yapılanmada yer almayacak mı?

"İki program yapacağım"

Pazartesi final programı olacak. Yani

haftanın maçlarının bitiminde bir final

programı. Çarşamba günü ‘Müdürlerin Zirvesi’ adında bir program daha yapacak.

Kanalın önemli röportajlarının da

kendisi tarafından yapılması istenmiş.

Maraton bitmeli mi?

‘Maraton’ 21 yıllık bir program. Türk televizyonunda marka olmuş program sayısı bir elin parmağı kadardır. O isimler unutulmaz. ‘32. Gün’, ‘Arena’, ‘Kırmızı Koltuk’, ‘Yüzde Yüz Futbol’ ve ‘Telegol’ ilk aklıma gelenler. Yenilik her zaman doğru anlamına gelmez. Bizde tersidir, onun için hep ‘yenilik’ yapılır. ‘Maraton’ adı altında stüdyosuyla, konuklarıyla farklı bir sunum yapılamaz mıydı?

NTV Spor bitmesin!

Yeri gelmişken, beIN SPORTS, NTV Spor’un önemli isimlerini aldı. Konuşulan, NTV Spor’un kepenkleri kapatacağı yönünde... “Bugün olmasa, yarın” diyorlar.

Şahsen, bu kanalın kapanmasının

kolay yol olacağı kanaatindeyim. Açıkçası, Doğuş Grubu’nun böyle bir durum varsa, kanalı yaşatmaya gücü yok mu? Marka kolay yaratılmıyor. Sev, sevme... Bir maç arası ya da sonrası ilk baktığın merak ettiğin yorumlar hangi kanalda oluyor?

‘TAM TEMİZLENMEMİŞ’

‘Kötü Kedi Şerafettin’ Kanal D’de yayınlandı. ‘Bol bip’li olmasına rağmen ceza almaktan kurtulamadı. RTÜK cephesi ‘yeterli temizliğin yapılmadığı’ kanaatinde... “Bu film, riskli kategorisine giriyor” diyorlar. Bunların arasında ‘Recep İvedik’ler de var anladığım kadarıyla. “Özel televizyonun ilk yıllarından bu yana ‘sansür’ anlayışında değişiklik oldu mu?” diye sordum. “Büyük değişiklik oldu” dediler. Mesela RTÜK, “İçkilerin buzlanması zorunludur” demiyor, millet buzluyor. Söylenen gerekçe bu: “Algı ve sosyal yapı buna zorluyor.” Film, 90’lı yıllarda ceza alır mıydı?“ diye sordum. Daha toleranslı olma ihtimali vardı” denildi. Konuştuğum kaynak ekledi: “Sinemada özgür olan bir filmin, ekranda durumu farklı. İzleyicinin tercihinde olan bir durum söz konusu değil. İzlediği, ona sunulan kendi seçimi değil.” Siz en iyisi Netflix’ten izleyin (!)