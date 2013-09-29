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Spor

Şansal Büyüka: Galatasaray'ın yeni hocası Mancini olacak

Galatasaray'ın efsane ismi ve milletvekili Hakan Şükür Maraton programında 'Roberto Mancini ile ortak bir arkadaşım var. O, bana söyledi. Galatasaray, Mancini ile el sıkıştı' diye konuştu

29 Eylül 2013 01:52

Gazeteci Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasının olağanüstü bir problem çıkmadığı taktirde İtalyan Roberto Mancini olacağını söyledi.

Teknik direktör sorununu bir an çözmek isteyen Galatasaray, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Listede birçok isim var. Yönetim transfer için uğraşırken İtalyan basını, önemli bir iddia ortaya attı.

İtalyan basını, Roberto Mancini'nin Galatasaray'ın teklifine "Evet" demeye hazırlandığını yazdı.

 

Büyüka: Yeni hoca Mancini

 

Lig TV'de yayınlanan Maraton programında da usta gazeteci Şansal Büyüka, Mancini'yi işaret eden bir açıklama yaptı.Büyüka, "Yeni hoca İtalya'dan. Bundan sonra olağanüstü bir problem çıkmazsa; Galatasaray'ın yeni hocası İtalyan Roberto Mancini olacak. Yarın açıklanması bekleniyor" dedi.

 

'Galatasaray Mancini ile el sıkıştı'

 

Programda yorumculuk yapan Galatasaray'ın efsane ismi ve milletvekili Hakan Şükür de "Roberto Mancini ile ortak bir arkadaşım var. O, bana söyledi. Galatasaray, Mancini ile el sıkıştı" diye konuştu.

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