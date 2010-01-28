Şansal Büyüka LİG TV'ye döndü

T24- Digitürk yönetimi ile olan sıkıntının ardından izne ayrılan Şansal Büyüka bugün LİG TV'deki koltuğuna tekrar oturdu.







Şansal Büyüka sezon sonuna kadar kesin olarak LİG TV'deki genel müdürlük görevini sürdürme kararı aldı. Şansal Büyüka sezon sonunda Digitürk ile tekrar masaya oturacak.

Şansal Büyüka LİG TV'de yöneticilik dışında hiçbirşey yapmama kararı da aldı, Büyüka'nın içinde olduğu Maraton ve Dobra Dobra'yı da artık yapmayacak.

Şansal Büyüka'nın izni Pazartesi bitiyor ama kararını bugün kanala gelerek çalışma arkadaşlarına açıkladı. Pazartesi gününden itibaren ise dönüşümün ayak sesleri başlamış olacak.