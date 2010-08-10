Şansal Büyüka istifa etti

T24 - Şansal Büyüka Lig TV Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti. Şansal Büyüka'nın Erman Toroğlu'nun gidişiyle birlikte başlayan rahatsızlıkları olduğu biliniyordu.



Süperpoligon.com'un haberine göre, Büyüka'nın LİG TV'de Maraton programını yapmaya ve icra kurulu üyeliğine devam edeceği belirtiliyor.



İşte Büyüka'nın arkadaşlarına geçtiği 'istifa maili':



Değerli çalışma arkadaşlarıma ,



Lig TV Genel Müdürlüğünden , kendime daha fazla zaman ayırma adına ayrılıyorum . Bu konuda bana gerekli anlayışı gösteren ve bu görevi yaptığım sürece çok büyük desteğini gördüğüm Digitürk Genel Müdürü Sayın Ertan Özerdem ‘e ve tüm çalışma arkadaşlarıma içten ve en samimi teşekkürlerimi sunuyorum . Lig TV ‘de bundan sonra Maraton programının yapımcılığı ve yorumculuğuna , ayrıca LİG TV yönetim kurulu Başkan Vekilliğine ve İcra Kurulu üyeliğine devam edeceğim. .Ayrıca her fırsatta LİG TV ‘nin içinde arkadaşlarımla omuz omuza olmayı sürdüreceğim . Kısa süre içinde kurduğumuz ve dokuz yılda Türkiye ‘nin en büyük markalarından biri haline geldiğine inandığım LİG TV ‘deki çalışma arkadaşlarıma ve bu konuda emeği geçen herkese binlerce defa teşekkür ediyorum.



Hepinizi çok seviyorum .

Şansal Büyüka





