Şansal Büyüka: Brezilya’ya gidersek Fatih hocanın heykelini diksinler

Şansal Büyüka, rotayı yeniden Milliyet’e çevirirken, onunla adeta marka haline gelmiş 'dobra-dobra' köşesi, bundan böyle her hafta spor sayfalarımızda olacak. Biz soracağız, o akıcı üslubu ve de tarafsız yorumlarıyla yanıtlayacak. Sporda gündeme damgasını vurmuş konuları birlikte masaya yatıracağız, kamuoyunun merak ettiği olaylara açıklık getireceğiz. Büyüka’nın olaylara ‘tarafsız’ yaklaşımını siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız. Şansal Büyüka, oldum olası, ‘sansüre’ karşıdır. Ağzından çıkan her kelimeyi özenle seçen, önyargısız gazetecilikte öne çıkan Büyüka’ya, Milli Takım’daki son değişimi, gelişmeleri sorduk, biraz durakladı, kelimeler arasında gitti geldi, sonra başladı konuşmaya:

“Mustafa Denizli’ye ayıp edildiğini düşünüyorum... Benim için çok önde gelen iki hoca var... Biri Fatih Terim, biri Mustafa Denizli... İkisinin de bu işi yapabileceğini adım gibi biliyorum. Fatih hocanın süreci başlamışken, Denizli’ye dönmek... Altı saat sonra yeniden Fatih Hocaya dönmek pek şık olmadı.”

Nasıl yani?



“Mustafa hocaya bu süreçte ayıp edilmiştir... Federasyonun Denizli’ye özür borcu var bana göre... Bir kulüp başka kulübün hocasını, futbolcusunu ayartıyorsa, bu da bir disiplin suçudur. Federasyon bu suçu işledi. Tabi ki söz konusu Ay- Yıldız olunca, herşey anlayışla karşılanabiliyor.”



Ama, Terim’i ikna eden Göksel Gümüşdağ’ı hatırlatıyoruz



“Herkes Gümüşdağ’a kızıyor... Fatih Terim konusunda işi bitiren altın adam konumunda. 48 saatte iyi bir iş başardı. Fatih Terim, Milli Takım için olağanüstü bir kazançtır. Ancak yine söylüyorum, Denizli’ye ayıp edilmiştir. Bunu da söylemek zorundayım.”

“Terim, para almayacak, ya da alırsa aldığı parayı hayır kurumlarına bağışlayacakmış. Bizler, Fatih hocayı tanırız ve ne kadar hayır kurumlarına destek verdiğini biliyoruz. O bakımdan Fatih hoca, bir başka takımı çalıştırıyorsa, alacağı para da anasının ak sütü gibi helaldır. Adam hakkı olan bir şeyi alacak sonuçta. Sen ver parayı, bağışlar veya bağışlamaz onun kararıdır.”



Terim bu görevi kabul ettikten sonra birçok senaryo ortaya atıldı



“Evet, aklımdan geçen çok senaryo var elbet... Türkiye öyle bir sürece geldi ki, kulüp - medya ilişkilerinde çok doğru bir şey yazsan bile yalanlanabiliyorsunuz. Maalesef kulüpler de medya kadar yalan yarışına girdi. Kulüpler artık doğruyu bile yalanlıyorlar. Şimdi ortaya çıkıp, Fatih hoca mutsuz haberlerini duydum desem yalanlayacaklar, ya Fatih hoca mutluyum diyecek, ya da Başkan Aysal, konu ile ilgili açıklama yapacak. Ancak şu kesin ve iyi biliyorum ki, çok üst yönetime kadar Fatih Terim’in rahatsız olduğu biliniyor. Duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz. İşler iyi gider inşallah. Ha sıkıntı olursa medyaya çok malzeme çıkar.”



Peki, bu olumsuz senaryoların önüne nasıl geçilir?



“Yapılacak tek şey, Fatih Terim’e getirirsin iki yıllık sözleşmeyi, Milli maçlardan sonra basarsınız imzayı, çat diye her türlü dedikodu, senaryolar bıçak gibi kesilir, herkes işini yapar. Hem de ağızlarına malzeme vermezsin. “ (Büyüka bu tespiti Fatih Terim’in sözleşmesi uzatılmadan yapmıştı.)

Büyüka, 4’te 4 yapabileceğimize yürekten inanıyor



“Ancak 4’te 4 yapmamız bize yetmiyor... Rakiplerin de neler yapabileceğine bakacağız. Fatih hocanın, ofisinde bir slogan vardır, ‘mucizeler zaman alır’ diye... Terim’in şu anda mucizeye ihtiyacı var, ancak o zamanı yok. Takvim şıkıştı. Eğer böyle bir ortamda 4’te 4 yapıp, istediğimiz sonuçları alıp Brezilya’ya gidersek federasyonun önüne Fatih hocanın heykelini diksinler. Hiç kimse de kompleks yapmasın. Eğer bu mucize olursa bir harç da ben atacağım.”