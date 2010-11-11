-ŞANS TOPU TALİHLİSİ MUŞ'TAN MUŞ (A.A) - 11.11.2010 - Muş'ta bir kişinin, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1'i tutturarak, 553 bin 554 lira 45 kuruş ikramiye kazandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 491. haftanın kazandıran numaraları olan 1, 9, 12, 20, 30 + 14'ü tutturan talihlinin kuponu Muş'tan oynadığı belirtildi. Muş merkezde büfecilik yapan Emre Sığlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük ikramiyenin Muş'a çıkmasına çok sevindiğini söyledi. Kuponu oynayanı askeri personel olarak anımsadığını ileri süren Sığlan, şunları kaydetti: ''Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, her hafta bizde çeşitli şans oyunları oynuyor. Bu hafta da Şans Topu oynadı. Dün çekilişi takip ettiğimde ikramiyenin benim işlettiğim büfede oynanan bir kupona isabet ettiğini öğrendim. Büyük ikramiyenin Muş'a çıkmasına çok sevindim. Bugün sabah da büfeyi açtıktan sonra talihli yanıma geldi ve kuponun fotokopisini bana teslim etti. Talihli, çok sevinçli ve heyecanlıydı. Bana (seni göreceğim) dedi ve gitti. Talihlinin ismini ben de bilmiyorum, tek bildiğim askeri personel olduğudur.'' Sığlan, ayrıca geçmişte yine bir askeri personelin Sayısal Loto'da 600 bin lira tutturduğunu ve o kuponun da kendi büfesinde yatırıldığını sözlerine ekledi.