'Şans topu' iş sahibi yapacak

3 bin işçi alacak TTK’ya bin 160’ı üniversite mezunu 37 bin 119 kişi başvurdu. Haftalarca süren seçme sınavlarını 20 bin 814 aday geçti. Şimdi sırada işe girecekleri noter huzurunda belirleyecek ‘şans topu’ var.



Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı maden ocaklarından Amasra’ya 200, Üzülmez’e 450, Kozlu’ya 700, Armutçuk’a 300 ve Karadon’a bin 350 olmak üzere alınacak toplam 3 bin maden işçisi için 35 bin 272 kişi, madenlere yatkınlıkları konusunda uygulamalı testlerden geçirildi. 4 metre boyunda, 34 kilogram ağırlığında maden direğini taşıyıp, kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıklarına bakılan adaylardan yeterli puanı alan 20 bin 814 kişi, noter huzurunda yapılacak kura çekilişine katılmaya hak kazandı. Bin 33 üniversite mezunundan, sınavı geçen 281’inin de katılacağı kura çekilişi, talih oyunlarındaki kura çekiminde ikramiye dağıtan şans topları ile noter huzurunda yapılacak.



Yarın kuruma bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde başlayıp, 24 Kasım’a kadar her gün bir müessese müdürlüğünde gerçekleştirilecek kura çekilişi sonucunda 3 bin şanslı işçi belirlenecek. 1 Ocak’ta maden ocaklarında işbaşı yapacak işçiler 1175 YTL maaş alacak.



TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri, işçi adaylarının beden güçlerinin test edildiği sınavlarda kimseye torpil ve ayrıcalık uygulanmadığını, kura çekilişinde de aynı özenin gösterileceğini belirterek, kuraya girecek tüm adaylara şans dileğinde bulundular.

