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Ekonomi

ŞANS OYUNLARININ KOLON ÜCRETİNE 10 KURUŞ ZAM ANKARA (A.A)

29 Aralık 2010 17:02

-ŞANS OYUNLARININ KOLON ÜCRETİNE 10 KURUŞ ZAM ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Milli Piyango İdaresi (MPİ), Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara oyunlarının kolon ücretini, 10 kuruş artırdı. MPİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara oyunlarının kolon ücreti, KDV ve Şans Oyunları Vergisi dahil, 50 kuruştan 60 kuruşa yükseltildi. Sayısal Loto'nun yeni kolon ücreti 2 Ocak 2011, On Numara'nın 4 Ocak 2011, Şans Topu'nun ise 6 Ocak 2011'den geçerli olacak.  Süper Loto Oyunu'nun 1 lira olan kolon bedeli ise değiştirilmedi.

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