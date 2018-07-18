Şans oyunlarının ikramiye oranı artıyor

Bedelli askerliğin şartlarını düzenleyen yasa teklifi meclise sunuldu. Teklifin içerisinde bedelli askerliğin yanı sıra sağlık çalışanlarını ilgilendiren düzenlemelerle birlikte şans oyunlarındaki ikramiye oranlarını yeniden belirleyen maddeler de yer aldı. Yasa dışı bahis oynatılmasının önüne geçmesi hedeflenen maddere göre şans oyunlarının ikramiye oranı brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak.

Bugün 18 maddelik 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına Dair Kanun teklifi' gerekçesiyle birlikte Meclis'e sunuldu.

Teklifin içerisinde yer alan 11. Madde ile 5602 sayılı şans oyunları hakkındaki kanunun ''Her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının yüzde 40’ından az yüzde 59’undan fazla olamaz'' maddesindeki 'yüzde 59' ibaresi 'yüzde 83' olarak değiştirildi.

Kanun teklifindeki gerekçede 11. madde hakkında ''Uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlaması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi öngörülmektedir'' denildi.