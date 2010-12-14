-ŞANS DAĞITAN PİYANGOCUNUN ŞANSSIZLIĞI EDİRNE (A.A) - 14.12.2010 - Edirne'de seyyar standında 7 yıldır milli piyango satan Hasan Çokkoşan'a ait 3 bin liralık piyango bileti çalındı. Saraçlar Caddesi'nde 7 yıldır piyango satarak insanlara şans dağıtan Çokkaşan, yaptığı açıklamada, bilet almaya gelen bir kişinin kendisini önce sohbete tuttuğunu ve sonra buluştuğu arkadaşıyla biletlerini çaldığını iddia etti. Yaşanan hırsızlık olayın güvenlik kamerasından izledikten sonra iyice anlaşıldığını ifade eden talihsiz piyangocu, olayı şöyle anlattı: ''Akşam üzeri, bilet sattığım standın başına beyaz saçlı 50 yaşlarında birisi geldi. Çeyrek bilet aldı, daha sonra eski bir bilet göstererek, beni sohbete tuttu. Bu arada iş birliği içinde olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir başka kişi daha standın başına geldi. Bu kişiler stanttan ayrıldıktan sonra biletlerin kaybolduğunu anlayarak, hemen polise koştum. Polisten yardım istedim. Ekipler geldi. Tespitler yapıldı. Buradaki esnafın güvenlik kameralarını incelediler. Biletleri çalanlar 50 yaşlarındaki beyaz saçlı adamla, 40-45 yaşlarında diğer kişi işbirlik halinde yapmışlar. 2 bin 500 lirayı geçkin biletimi çaldılar. Çeyrek, yarım, tam karışıktı. Hepsini aldılar, gittiler. İnşallah yakalanırlar. Benim canım yandı, başkalarının ki yanmasın.'' Çokkoşan, bilet satışlarına devam edeceğini belirterek, ''Biletleri çaldırdık. Yeni yıla herkes eğlenceli girerken biz borçlu gireceğiz'' dedi. Şans dağıtan şanssız piyangocu, çalınan piyango biletlerinin ardından keyifsiz de olsa ekmek teknesinin başında beklemeyi sürdürüyor.