Şans Barrichello'nun yanında

Valencia'da Hamilton pit-stopta lastik değiştirme sorunu yaşayınca, kazanan Rubens Barrichello oldu. 5 yıl sonra podyumun ilk basamağına çıkan Brawn GP pilotu, klasmanda da ikinci sıraya yükseldi.



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Valencia'da koşuldu. 57 tur üzerinden koşulan Avrupa Grand Prix'sinde kazanan Brawn GP'den Rubens Barrichello oldu. <



Yarışa pol-pozisyondan başlayan Lewis Hamilton, 38 tur önde götürdüğü yarışta pit-stop azizliğine uğradı. İkinci hakkında lastik değiştirmede yaşanan gecikme nedeniyle avantajını kaybeden McLaren sürücüsü, ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. <br> <br>Ayağına gelen fırsatı iyi değerlendiren Rubens Barrichello ise 2004'te Ferrari takımıyla Çin'de kazandığı galibiyetten sonra ilk kez kürsünün ilk basamağına çıktı.