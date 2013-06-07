Azerbaycan'ın en büyük ikinci doğalgaz kuyusu açıldı

Azerbaycan, ülkenin şimdiye kadar en büyük ikinci doğalgaz kuyusunun açıldığını açıkladı. Azerbayan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, Azerbaycan tarihinin en büyük

petrol emekçisi Süleyman Vezirov'un 100'üncü doğum yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Hazar Deniz'inde "Ümid" isimli bir doğalgaz yatağı açtıklarını dile getirdi.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre de Abdullayev, Hazar denizine açılan yeni doğalgaz yatağının, hacmine göre Şahdeniz yatağından sonra en büyük ikinci doğalgaz yatağı olduğunu ifade etti.

Umid yatağında bulunan doğalgazın 200 milyar metreküp civarında olduğunu açıklayan Abdullayev, doğalgazın piyasa değerinin ise 30-40 milyar dolar civarinda olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SOCAR heyeti, ile yaptığı görüşmede, SOCAR Başkanı Abdullayev'den ümid doğalgaz yatağının açıldığını öğrendiğini belirtti. Açılan yeni doğalgaz yatağının Azerbaycanlı petrolcüler tarafından çıkarıldığına dikkat çeken Aliyev, Ümid doğalgaz yatağının Azerbaycan dışında da büyük ilgi ile karşılanacağı sözlerini ekledi. Açılan yeni doğalgaz yatağının ülkenin petrol ve doğalgaz sanayisinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Aliyev, Azerbaycan’ın dünya kamuoyunda petrol ülkesi gibi şöhret kazandığını ifade etti.

Yeni açılan Ümid doğalgaz yatağının, yerin 6 bin 500 metre altında bulunduğu belirtildi.