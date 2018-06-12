Şanlıurfa'ya yaptırdığı okullara bir yenisini ekledi

Galatasaray ve Türkiye Jokey Kulübü eski yöneticisi Necati Demirkol, memleketi Urfa\'ya 23 derslikli 350 bin liralık eğitim desteği

Şanlıurfa,(DHA)

Şanlıurfa\'da okulların bakım ve onarımı için hayırsever işadamı Necati Demirkol, 350 bin lira bağışta bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in huzurunda yapılan protokole, İstanbul’da yaşayan hayırsever işadamı Necati Demirkol ile İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan imza attı. Protokol kapsamında; Sırrın Mahallesi\'nde Yeni Zelanda Hükümeti ile yapılan hibe anlaşması kapsamında yapılacak olan 23 derslikli ilkokula, Suat Demirkol İlkokulu ismi verilecek. Yapılan protokole göre, isme karşılık hayırseverin yaptığı 350 bin liralık bağış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı kurum ve okulların onarım ve muhtelif ihtiyaçları için kullanılacak. Eğitim için Şanlıurfalı hayırseverlerin daha çok katkı sunması gerektiğini ifade eden Vali Erin, \"Şanlıurfa 2 milyon nüfusuyla, 800 bine yakın öğrenci sayısıyla ve her yıl nüfusa katılan 60 bin çocuğuyla büyüyen, gelişen bir şehir. Bu gelişme karşısında en fazla yatırım da eğitime olmuştur. 2000’li yıllarda 5100 civarındaki derslik sayımızı, 2017’ye geldiğimizde 20 binin üzerine çıkarmışız. Ama eğitime daha çok destek verilmeli\" dedi.

Bir yılda eğitime destek noktasında 14 protokol imzaladıklarını anlatan Vali Erin, \"Bunun içinde dışarıdan katkı yapan işadamları ve hayırseverler de var. Ama bizi sevindiren, yerli işadamlarımızın katkıları. Necati bey, Şanlıurfa’dan destek sağlayan üçüncü kişi oldu. Şanlıurfa’ya vicdani ve insani borcunu ödeme erdemini gösteren Necati beye teşekkür ediyoruz\" dedi.

Yaptığı bağışla amacının kendi toprağına, memleketine olan görevini yerine getirmek olduğunu vurgulayan hayırsever işadamı Necati Demirkol ise daha önce de eğitime katkıda bulunduklarını hatırlatarak, \"Şanlıurfa, okula en fazla ihtiyaç duyulan bir yerde. Bu ihtiyacı gidermek için bizlere fırsat sağlayan herkese teşekkür ediyorum, Allah tekrarını nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun\" diye konuştu.

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-Protokol imzasından detaylar

-Konuşmalar

-Hediye takdimi

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