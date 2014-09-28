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Şanlıurfa'ya havan mermisi düştü

Suriye'den atılan bir havan topu mermisi Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

Foto: Arşiv

28 Eylül 2014 23:10

Suriye'de çatışmaların sürdüğü Kobanê'den atılan bir havan mermisinin Suruç ilçesine bağlı Alanyurt Mahallesi'ndeki bir eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü IŞİD ile bazı Kürt grupları arasında Kobani'ye (Ayn el Arap) bağlı Mersinbel köyündeki çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların yaşandığı bölgeden atıldığı değerlendirilen havan mermisi Suruç'a bağlı Alanyurt Mahallesi'ndeki bir eve düştü. Yaralanan 3 kişi, özel araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada mahalle sakinleri evlerini terk ederek yanlarına aldıkları bazı eşyalarla Tavşanlı Mahallesi'ne sığındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, mahallenin boşaltılması için Kürtçe anons yaptı. Bu arada aynı bölgeden atıldığı değerlendiren havan mermileri Karatepe ve Mert İsmail mahallelerindeki boş araziye düştü. Kobani'nin Mersinli köyü bölgesinden atıldığı tahmin edilen havan mermileriyle ilgili sınır birliklerince misliyle karşılık verildiği öğrenildi. (AA)

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