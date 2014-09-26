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Şanlıurfa'ya havan mermisi düştü

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye sınırına Suriye’de yaşanan çatışmalardan sektiği düşünülen bir havan mermisi düştüğünü bildirdi

26 Eylül 2014 19:42

Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa’da Türkiye-Suriye hududunun bin 400 metre Türkiye tarafında Suriye’de yaşanan çatışmalardan sektiği değerlendirilen havan mermisi düştüğünü açıkladı.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Suriye'de devam eden çatışmalardan sektiği değerlendirilen bir adet havan mermisi, Kara Kuvvetleri 3'üncü Hudut Alayı Karaca Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, Türkiye-Suriye hududunun 1400 metre Türkiye tarafında boş bir araziye düşmüştür" açıklaması yapıldı.

Olayda herhangi bir zayiat ve hasar meydana gelmediği bildirildi.

 

'Atış yapılarak karşılık verilmiştir'

 

Yapılan açıklamada, Suriye tarafında, söz konusu havan atışının yapıldığı yer olarak değerlendirilen bölgeye, angajman kuralları çerçevesinde atış yapılarak karşılık verildiği açıklandı.

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