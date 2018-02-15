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Spor

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Tandoğan istifa etti

ŞANLIURFA,(DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti

15 Şubat 2018 13:49

ŞANLIURFA,(DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Şanlıurfaspor\'un teknik direktörü Ali Tandoğan, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti.
TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Şanlıurfaspor\'da, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı. Tandoğan, üst üste alınan Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor mağlubiyetlerinin ardından istifa kararı aldı.
Şanlıurfaspor Yönetim Kurulunun, Tandoğan\'ın istifasını kabul ettiği belirtildi.

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