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Spor

Şanlıurfaspor'a müfettiş incelemesi

ŞANLIURFA, (DHA) - İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor Kulübü'nün üye ve hesaplarını incelemeye aldı

16 Kasım 2017 15:27

ŞANLIURFA, (DHA) - İçişleri Bakanlığı\'nca görevlendirilen müfettişler, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor Kulübü\'nün üye ve hesaplarını incelemeye aldı.
Geçtiğimiz sezon yaşanan başarısızlık nedeniyle 1\'inci Lig\'den 2\'nci Lig\'e düşen ve kendisine yönelik şike iddialarıyla gündeme gelen Şanlıurfaspor Kulübü, İçişleri Bakanlığı tarafından denetim altına alındı. Kulüp binasında incelemelerini sürdüren müfettişler, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan ilişkisini, bonservis, transfer, delege kayıtları, para girdi çıktıları ve faturalarının incelenmeye alındığı belirtildi. Kapsamlı bir denetim gerçekleştiren müfettişlerin, Aralık ayının sonuna kadar Şanlıurfaspor Kulübü\'nde incelemelerini sürdürecekleri belirtildi.
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