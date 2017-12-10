Şanlıurfaspor-Zonguldakkömürspor: 2-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: GAP Stadyumu

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xxx), Aykut Küçük (xxx), Kadir Kantekin (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx), Oğuzhan (xx), Hüseyin Kala (xxx), Mehmet (xx), Feridun (xx), (Dk.88 Talha), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Erhan (xxx) (Dk.66 Halil xx), Bahadır (xx), Abdülkadir (x), (Dk.62 Artun xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Ercan (xxx), Kamil (xxx), Şevket (xxx), Okan (xxx), Hüseyin Yılmaz (xxx), Reşo (x), (Dk.88 Cömert), Ertan (x), (Dk.83 Okan x), Ali Kemal (xx), Mert (xx), Ekrem (xx)

GOLLER: Dk.15 Hüseyin Kala, Dk.58 Muhammed (Şanlıurfaspor), Dk.55 Kamil (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin Kala, Oğuzhan (Şanlıurfaspor), Mert, Kamil, Ali Kemal, Ekrem (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 16’ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 2-1 mağlup etti.

15\'inci dakikada Hüseyin Kala\'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

55\'inci dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Kamil\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalarndırdı: 1-1.

58\'inci dakikada Şaban\'ın sağ kanattan ortasıyla topu kontrol eden Muhammed, düzgün vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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