-ŞANLIURFASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞAHAN İSTİFA ETTİ ŞANLIURFA (A.A) - 21.09.2010 - Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Mehmet Şahan'ın istifa ettiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu maçı sonrası görevi bırakan teknik direktör Şahan'ın istifası, kulüp başkanı Habib Arslan başkanlığında toplanan yönetim kurulunca kabul edildi. Kulüp 2. başkanı ve basın sözcüsü Ömer Kapaklı, yaptığı açıklamada, 3 sezondur teknik direktör Mehmet Şahan'la ligdeki mücadelelerini sürdürdüklerini anımsatarak, bu sezon yapılan tüm transferlerin sayın Şahan'ın isteği doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti. Sahalarındaki Tarsus maçında takımın çok kötü futbol oynaması ve sahadan mağlubiyetle ayrılması nedeniyle taraftarların büyük bir kısmının Şahan'ı istifaya davet ettiğini belirten Kapaklı, şunları kaydetti: ''Maç devam ederken teknik direktörümüz sayın Mehmet Şahan, el hareketiyle istifa edeceğini söyledi. Maçın bitimiyle birlikte soyunma odasına giderek, futbolcularla helalleşti ve sonra tesislere gelerek istifasını sundu. Bir gün sonra yönetim kurulumuz bu konu için bir araya gelerek, direktör Şahan'ın istifasını kabul etti.'' Görev yaptığı 3 sezon boyunca Şanlıurfaspor'un menfaatlerini her platformda koruyan ve çok sıkıntılı dönemlerde dahi elinden gelen tüm gayreti gösteren Şahan'a ve teknik kadrosuna yapmış olduğu katkılar nedeniyle yönetim kurulu adına teşekkür eden Kapaklı, ''Kendini ispatlayan kariyerli bir teknik direktör olan Şahan'a bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyoruz'' dedi. Pazar günü deplasmandaki Türk Telekomspor maçına takımı alt yapı antrenörlerinden Yaşar Tosun'un hazırlayacağını aktaran Kapaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Yeni teknik direktör arayışlarımız başlamıştır. Pazar gününe kadar Şanlıurfaspor'un yapısına uygun, takımımızı hedeflediğimiz noktaya getirebilecek hoca arayışımızı sürdüreceğiz. Ön anlaşma yapacağımız teknik direktörümüzden, deplasmanda oynayacağımız Türk Telekomspor maçını özellikle izlemesini talep edeceğiz. Büyük ihtimalle bu maç sonrası da yeni teknik direktörle resmen anlaşmış olacağız. İstifa eden Şahan, çok kaliteli bir ekip oluşturmasına rağmen maalesef istenilen sonuçlar alınamadı. Elbette futbolda bu tür olaylar söz konusudur. Şanlıurfaspor'un amacına ulaşabilmesi için Şanlıurfa spor kamuoyunun daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olması ve mevcut takıma maçlarda gereken desteği vermesi gerekmektedir.''