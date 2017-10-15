Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: 2-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)
STAT: GAP Stadyumu
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx), Ali Can Alp (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx)- Şaban (xx), Mertcan (xx), (Dk.72 Fahri x), Artun (xxx), Mehmet (x), Feridun (xx), Halil (xx) (Dk.57 Tolgahan xx), Muhammed (xxx), İzet (xxx), Erhan (xx) (Dk.56 Hüseyin xxx), Bahadır (x)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx)- Ramazan Sal (xx), Ramazan Çevik (xx), Beykan (xxx) (Dk.90 Fatih), Ferhat (xxx), Murat (xx), Karahan (xxx), Talha (xx), Mahir (xx) (Dk.74 Coşkun x) Tufan (xxx), Burak (xxx)
KIRIMIZI KART: Bahadır (Şanlıurfaspor)
SARI KART: Halil, Feridun, Şaban, Fahri (Şanlıurfaspor), Murat (Sakaryaspor)
GOLLER: Dk.10 Artun, Dk.83 Hüseyin (Şanlıurfaspor), Dk.3 Beykan, Dk.36 Ferhat (Sakaryaspor)
TFF 2\'nci Lig\'in 8\'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.
3’üncü dakikada Ferhat ceza sahasına attığı topa yükselen Beykan\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
10\'uncu dakikada Feridun\'un pasıyla topla buluşan Artun, takımına beraberlik golünü kazandırdı: 1-1.
36\'ncı dakikada Mahir, taç atışını kullanarak sol tarafta Beykan\'a pas verdi. Beykan\'ın ara pasında Ferhat\'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
83’üncü dakikada sol kanattan caza sahası içerisine gönderdiği ortada Hüseyin\'in vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
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