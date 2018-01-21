Şanlıurfaspor- Niğde Belediyespor: 4-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: GAP Stadyumu

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Salim Şanlıer (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)

ŞANLIURFASPOR: İbrahim (xxx)- Fahri (xx), (Dk. 59 Şaban xx), Oğuzhan (xxx), Artun (xxx), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşcı (xxx), Nuri (xx), Feridun (x), (Dk. 71 Fevzi x), Halil (xxx), Muhammed (x), Dk. 80 Talha x), İzzet (xxx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin (xxx), Seçkin (xx), Uğur (x) (Dk. 46 Mehmet Gürkan xx), Hakan (xx), Tunç (x), Dk. 86 Cabir x), Volkan (xx), Sefa (xxx), Ömürcan(xxx), Oktay (x) (Dk.47 Emre xxx) Taner (xxx), Volkan (xxx)

GOLLER: Dk.30 Hüseyin Kala, Dk.44-81 Artun, Dk.51 İzzet (Şanlıurfaspor) - Dk. 89 Hakan (Niğde Belediyespor)

SARI KARTLAR: Nuri, Feridun, Muhammed (Şanlıurfaspor) - Hakan, Volkan, (Niğde Beldiyespor)

TFF 2\'nci Lig\'in 18’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Niğde Belediyespor’u 4-1 yendi.

30\'uncu dakikada Hüseyin Kala\'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

44\'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feridun\'un pasında topla buluşan Artun güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla gönderdi.2-0

51’inci dakikada orta sahada Feridun, sağ kanattan topla buluşarak ceza sahasındaki İzzet ile topu buluşturdu ve İzzet\'in vuruşuyla top filelere buluştu. 3-0

81’inci dakikada Hüseyi’nin sağ kanattan ortasında topu kontrol eden Artun, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 4-0

89’uncu dakikada Seçkin\'in kullandığı korner atışında Hakan topu filelere buluşturdu. 4-1

Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

(​FOTOĞRAFLI)