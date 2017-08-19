T24 LogoT24 Logo
Spor

Şanlıurfaspor, kampa katılmayan Batuhan Karadeniz'i TFF'ye şikayet etti

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - TFF 2'nci lig takımlarından Şanlıurfaspor, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giyen oyuncu 26 yaşındaki Batuhan Karadeniz’i, kampa katılmadığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etti

19 Ağustos 2017 18:47

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - TFF 2\'nci lig takımlarından Şanlıurfaspor, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giyen oyuncu 26 yaşındaki Batuhan Karadeniz’i, kampa katılmadığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etti.
Geçtiğimiz sezon TFF 1\'inci Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor’un, 2018 yılı sonuna sözleşme imzaladığı golcü oyuncu Batuhan Karadeniz, sarı yeşilli takımın üç etaptan oluşan kampına katılmadı. Yeni sezonda TFF 2’nci Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor, sözleşmesi bulunmasına rağmen kampa katılmayan Batuhan Karadeniz’i, Türkiye Futbol Federasyonu\'na şikayet etti.
BAŞKAN YETİM: TÜM ÖDEMELERİ YAPILDI, KAMPA KATILMADI
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Batuhan Karadeniz ile 2017- 2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmelerinin devam ettiğini ve kendisine tüm ödemeleri yapılmasına rağmen kamp çalışmalarına katılmadığını söyledi. Futbolcunun kampa katılmadığına dair tutanak tutarak Türkiye Futbol Federasyonu\'na şikayette bulunduklarını ifade eden Yetim, bu futbolcuyla ilgili ağır bir ceza beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur BUDAKDHATFFBeşiktaşTrabzonsporBatuhan Karadeniz’iTürkiye Futbol Federasyonu’naGeçtiğimizLig’deBatuhan KaradenizYeniBatuhan Karadeniz’i Türkiye Futbol FederasyonuBAŞKAN YETİM TÜMYAPILDI KAMPA KATILMADI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24