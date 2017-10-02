Şanlıurfaspor-Fethiyespor: 3-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA)
STAT: GAP Stadyumu
HAKEMLER: Yiğit Peşin (xxx), Ejder Yapıcı (xxx), Ahmet Ulu (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- İzzet (xxx), Bahadır (xx), Mehmet (xxx), Oğuzhan (x), Halil (xxx) (Dk.87 Okan x), Muhammed (xxx), Feridun (xx) (Dk.55 Tolgahan xx), Hüseyin (xxx), Mertcan (xxx) (Dk.74 Şaban x) Artun (xx)
FETHİYESPOR: Eser (x)- Cemil (xx), Efe (xx), Ömer (xx), Muharrem Efe (xx) (Dk.46 Ömür Can x), Berat (xxx), Onur (x), Sinan (xxx), Yiğit İsmail (x) (Dk.46 Metin x), Ertuğrul (x), Burak (xx) (Dk.76 Yiğit x)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Tolgahan (Şanlıurfaspor), Onur, Sinan, Cemil (Fethiyespor)
GOLLER: Dk.26 Halil, Dk.31 Muhammed, Dk.88 Artun (Şanlıurfaspor)
TFF 2\'nci Lig\'in 6\'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor\'u 3-0 mağlup etti.
26\'ncı dakikada Halil’in ceza sahası dışından sert şutunda top, filelerle buluştu: 1-0.
31\'inci dakikada Feridun\'un ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Muhammed\'in kafa vuruşunda top, filelerle buluştu: 2-0.
88’inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Artun\'un düzgün vuruşunda top ağları havalandırdı: 3-0.
Karşılaşma Şanlıurfaspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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