Şanlıurfaspor-Bugsaşspor: 2-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA)
STAT: GAP Stadyumu
HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Uğur Önay (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx), Şaban (xxx), Mertcan (xxx), Artun (x), Dk.85 Emircan x) Hüseyin (xxx), Mehmet (xxx), Halil (xxx), Dk.89 Tolgahan) Okan (xx), Dk.79 Erhan x), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Bahadır (xx)
BUGSAŞSPOR: Oğuz (xx), Rıza (xx), Arif (xx), Dk.72 Mahmut x), İskender (xxx), Harun (x), Eyüp (xxx), Cenk (xx), Ömer (xx), Erkan (xxx), Kerem (xx) Dk.58 Ömer Akman x), Yıldıray (xxx)
SARI KARTLAR: Okan, Muhammed, Hüseyin, Ömer, (Şanlıurfaspor), Ömer, Cenk, Ömer, Akman, Erkan (Bugsaşspor)
KIRMIZI KART: Dk. 68 Harun (Bugrsaşspor)
GOLLER: Dk.10 Hüseyin, Dk.48 Okan (Şanlıurfaspor), Dk.41 İskender (Bugsaşspor)
TFF 2\'nci Lig\'in 12’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bugsaşspor’u 2-1 yendi.
13\'üncü dakikada Mercan’ın ara pasıyla ceza alanında buluşan Hüseyin\'in şutu ağlara gitti: 1-0.
41\'inci dakikada sağ kanattan gelen topla ceza sahasında buluşan İskender\'in sert şutunda top filelere gitti: 1-1.
48\'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Okan’ın şutu filelerle buluştu: 2-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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