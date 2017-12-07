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Spor

Şanlıurfaspor Başkanı Yetim PFDK'ya sevk edildi

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, kulüp binasında darp edilen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam'a "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44

07 Aralık 2017 23:49

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, kulüp binasında darp edilen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam\'a \"saldırıları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 44. maddesi uyarınca, \"hakaret ve tehditlerde\" bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği\'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na yapılan sevk raporları şöyle;
1- ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı EMİN YETİM\'in kulübün futbolcusuna \"saldırıları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 44. maddesi uyarınca, \"hakaret ve tehditlerde\" bulunması suretiyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK\'ün kulübün futbolcusuna \"saldırısı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 44. maddesi uyarınca, 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir
3- ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA MÜSRİ\'nin kulübün futbolcusuna yönelik \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca, 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBUL / DHA

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