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Spor

Şanlıurfaspor Başkanı Yetim gözaltına alındı

ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da darp edilen Mertcan Çam'ın Erzincan'da yaptığı şikayet üzerine kulüp Başkanı Emin Yetim, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı

07 Aralık 2017 00:28

ŞANLIURFA, (DHA)

ŞANLIURFA\'da darp edilen Mertcan Çam\'ın Erzincan\'da yaptığı şikayet üzerine kulüp Başkanı Emin Yetim, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yetim\'in gözaltına alındığı haberi üzerine yakınları ve çok sayıda taraftar Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, yaşananlar hakkında bilgi almaya çalıştı.
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor\'un orta saha oyuncusu olan Mertcan Çam\'ın kulüpten alacakları sebebiyle TFF\'ye şikayette bulunduğu iddiasıyla dün GAP Vadisi\'nde bulunan kulüp tesislerinde Başkan Emin Yetim ile yakınları oldukları belirtilen 10 kişi tarafından darp edilmesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mertcan Çam\'ın memleketi Erzincan\'da darp olayı ile ilgili şikayette bulunmasının ardından akşam saatlerinde GAP Vadisi\'nde bulunan kulüp tesislerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Başkan Emin Yetim\'i gözaltına aldı. Kulup bsaşkanının gazaltına alındığını düyün çok sayıda taraftar ve Yetim\'in yakınları da abayış şube müdürlüğaü önüne giderek yaşananlar ile ilgili bilgi almaya çalıştı. 

 

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