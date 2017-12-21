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Spor

Şanlıurfaspor Başkanı Yetim: "Transfer yasağını kaldırmak için 3 milyon TL lazım"

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, transfer yasağını kaldırmak için 3 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi

21 Aralık 2017 17:05

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, transfer yasağını kaldırmak için 3 milyon TL\'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Mali sıkıntılar yaşayan Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, düzenlediği basın toplantısında transfer çıkmazında olduklarını söyledi. Kulüp olarak ciddi mali sıkıntılar yaşadıklarını ve çözmek için çabaladıklarını anlatan Yetim, \"Borçlardan dolayı transfer yasağımız var. Transfer yasağını aşabilmek için 3 milyon TL\'ye ihtiyaç duyuyoruz. Lider ile aramızda 6 puan fark var, transfer yapabilirsek ikinci yarıda bu farkı kapatabiliriz\" dedi.

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