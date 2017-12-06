Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim: Bu olay oyuncunun menajerinin yalanıdır

Trabzonspor’dan kiralık olarak gittiği Şanlıurfaspor’da Başkan Emin Yetim tarafından darp edildiği iddia edilen Mertcan Çam için yeni bir açıklama geldi. SKOR’a konuşan başkan Emin Yetim, Mertcan’ı hiç görmediğini oyuncunun dışarıda başka birileriyle kavga ettiğini ve kaçtığını söyledi. İşte Başkan Emin Yetim’in açıklamaları:

‘’Peşinden çıkıp aradık’’

Bazen futbolcular antrenmanlardan önce tesislerden dışarıya çıkarak arkadaşlarıyla ya da kendisini görmek isteyenlerle görüşüyor bazen. Mertcan da dün antrenman kıyafetleriyle telefonunu soyunma odasında bırakarak dışarıya çıkmış. Peşinden çıkıp aradık.

‘’Su kanalında aradılar’’

Bitişiğimizde Devlet Su İşleri (DSİ) ek binası var, sulama kanalına bakan personel ellerinde el fenerleriyle orayı inceliyorlardı biz gittiğimizde. Kamera kayıtları var zaten. Bizi görünce, ‘başkanım hayırdır’ dediler. Bizim futbolcumuz yok dedim gördünüz mü? Onlar da, ‘başkanım buradan bağırış sesleri geliyordu, biz de ona bakıyoruz kim kavga ediyordu diye ama sesler kesildi görmedik’ dediler. Az aşağımızda polis noktası var, oraya gidin bakın dedim kendi kulüp personelime. Gittiler baktılar orada yok. Taksi durağına gitmişler onlar da, ‘buraya gelmedi görmedik’ demişler.

‘’Taksi durağına sonradan gitmiş’’

Meğer ki bizim personelden bir kaç dakika sonra Mertcan taksi durağına gitmiş. Polis arkadaşlarımızı aradık bilgi almak için gelirse haberimiz olsun dedik onlara da. Sonra sosyal medyada bu olayı, ‘başkan vurmuş, 7-8 kişi dövmüşler, elmacık kemiğini kırmışlar’ diye haber yaptılar. Mertcan geçen yıl TFF’ye dava açmasına rağmen transferini yaptım. Her maç sonu gelip benimle kucaklaşan bir oyuncu. Kendisini kardeşim gibi seviyorum. Aramızda hiç bir problem yok. Çocuklarımda hep onun formaları var. Benim 3 yıldır hiç bir futbolcumla bir sorunum olmamıştır.

‘’Bu olay Metin Korkmaz’ın yalanıdır’’

Ali Tandoğan’ın istifa ettiği haberleri de yalan. Öğleden sonra antrenmana çıkacak hoca. Ben Mertcan’ı kesinlikle görmedim bütün şahsi eşyalarını odasına bırakıp çıkmış. Bu sabah fotoğrafını gördüm paylaşmışlar. Mertcan berbere gitmiş dışarıda birileriyle kavga ettiğini söylemiş daha önce. Biz vursaydık, ya da kim darp ettiyle Mertcan’ın gidip darp raporuyla şikayet etmesi gerekmez miydi? Bu olay tamamen menajeri Metin Korkmaz’ın yalanıdır. Bu olay Şanlıurfaspor’a zarar veriyor. Burası bir hukuk devletidir ve gerçekler su yüzüne çıkacak. Bu oyuncu kulübü terkettiği için herhangi bir cezai işlem ya da tazminat olayı yaşamamak için böyle bir yalanı ortaya attılar.(Sözcü/Skor)