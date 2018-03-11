T24 LogoT24 Logo
Spor

Şanlıurfaspor - Silivrispor: 3-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -  STAT: 11 Nisan Stadyumu HAKEMLER: Batuhan Gültek (xxx), Özcan Genel (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx) ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx), Oğuzhan (xxx), Artun (xxx), Hüseyin (xxx), Talha (xxx), Sercan (x) (Dk

11 Mart 2018 19:35

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - 

STAT: 11 Nisan Stadyumu
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xxx), Özcan Genel (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx), Oğuzhan (xxx), Artun (xxx), Hüseyin (xxx), Talha (xxx), Sercan (x) (Dk.58 Fevzi x), Feridun (xxx), Muhammed Gönülaçar (xxx), İzzet (xx) (Dk.81 İsmail), Bahadır (xxx) (Dk.57 Nuri x)
SİLİVRİSPOR: Ethem (x)- Yusuf (x), Yunus (xx), İbrahim (xx), Furkan (x), Muhammed Öztürk (xxx), Tufan (x) (Dk.54 Berkant x), Ali (xxx), Eşref (xx), İsmail (xxx), Tolgahan (xx) (Dk.76 Hüseyin x)
GOLLER: Dk.8 Artun, Dk.39 ve Dk. 82 Feridun (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Furkan, Yunus (Silivrispor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grubun 26\'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Silivrispor’u 3-0 mağlup etti.
8\'inci dakikada ceza sahasında Hüseyin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Artun, düzgün vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
39’uncu dakikada Feridun’un ceza sahası dışından sert vuruşuyla top, ağlarla buluştu: 2-0.
82’nci dakikada Hüseyin’in pasıyla topla buluşan Feridun’un ceza sahası içerisinde sert şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-0.
Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(​FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan Stadyumu HAKEMLER Batuhan GültekGenelHacı Mehmet EkmekyermezOğuzhanArtunHüseyinTalhaSercanDkFevziFeridunMuhammed GönülaçarBahadırNuriEthemYusufYunusFurkanMuhammedTufanBerkantAliEşrefTolgahan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24