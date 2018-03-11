Şanlıurfaspor - Silivrispor: 3-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -

STAT: 11 Nisan Stadyumu

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xxx), Özcan Genel (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx), Oğuzhan (xxx), Artun (xxx), Hüseyin (xxx), Talha (xxx), Sercan (x) (Dk.58 Fevzi x), Feridun (xxx), Muhammed Gönülaçar (xxx), İzzet (xx) (Dk.81 İsmail), Bahadır (xxx) (Dk.57 Nuri x)

SİLİVRİSPOR: Ethem (x)- Yusuf (x), Yunus (xx), İbrahim (xx), Furkan (x), Muhammed Öztürk (xxx), Tufan (x) (Dk.54 Berkant x), Ali (xxx), Eşref (xx), İsmail (xxx), Tolgahan (xx) (Dk.76 Hüseyin x)

GOLLER: Dk.8 Artun, Dk.39 ve Dk. 82 Feridun (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Yunus (Silivrispor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grubun 26\'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Silivrispor’u 3-0 mağlup etti.

8\'inci dakikada ceza sahasında Hüseyin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Artun, düzgün vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

39’uncu dakikada Feridun’un ceza sahası dışından sert vuruşuyla top, ağlarla buluştu: 2-0.

82’nci dakikada Hüseyin’in pasıyla topla buluşan Feridun’un ceza sahası içerisinde sert şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-0.

Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(​FOTOĞRAFLI)