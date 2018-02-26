Şanlıurfaspor - SBS İnşaat Kırklarelispor: 3-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)
STAT: 11 Nisan Stadyumu
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xxx), Tamer Okuldaş (xxx), Serdar İla (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx), Oğuzhan (xxx), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Mehmet Albayrak (xxx) (Dk.83 Artun x), Nuri (xx), Feridun (xx) (Dk.72 Sercan x), Fevzi (x), (Dk.56 Fahri x), Muhammed (xxx), İzzet (xxx)
SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (x)- Davut (xx), Koray (x) (Dk.74 Yusuf), Saffet (xx), Soner (xx), Enis (x) (Dk.46 Cihan x), Hakkı (xx), Mehmet Menderes (xx), Osman (xx), Oğuzhan Erdoğan (xx), Caner (x) (Dk.81 Ahmet)
GOLLER: Dk.45 Hüseyin, Dk.52 Mehmet Albayrak, Dk.90 Sercan (Şanlıurfaspor)
SARI KART: Osman (SBS İnşaat Kırklarelispor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grubu\'nun 24\'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor’u 3-0 yendi.
45\'inci dakikada ceza sahasında Oğuzhan’nın ara pasıyla topla buluşan Hüseyin\'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
52\'nci dakikada Hüseyi’nin ortasına yükselen Mehmet Albayrak\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.
90\'ıncı dakikada ceza sahasını içersinde Sercan topla buluşarak güzel bir vuruşuyla topu ağlara gönderi: 3-0.
Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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