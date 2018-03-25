Şanlıurfaspor - Karşıyaka: 2-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)
STAT: 11 Nisan Stadyumu
HAKEMLER: Cihan Aydin (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Cankut Gönenç (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx),Fahri (x) ( Dk. 63 Sercan x), Oğuzhan (x) ( Dk. 81 Fevzi x), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Feridun (xxx), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Yasin (x) ( Dk. 45 Mehmet Albayrak x), Bahadır (xxx)
KARŞIYAKASPOR: Ercan (xxx)- Arif (x) ( Dk. Muhammet Fatih x), Tayfun (x) ( Dk. 83 Mahir x),Battal (xxx), Harun (x) ( Dk. Mahmut x), Mustafa (xxx), Metin (xxx), Abdülhamit (xxx), Onur (xxx), Doğukan (xxx), Görkem (xxx)
GOLLER: Dk.45 Hüseyin, Dk. 87 Hüseyin, (Şanlıurfaspor) Dk. 39 Tayfun (Karşıyakaspor)
SARI KART: Fahri, Mehmet Albayrak, (Şanlıurfaspor) Abdulhamit, Harun, (Karşıyakaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 28\'inci hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, evinde ağırladığı Karşıyaka’yı 2-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
39\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Tayfun güzel bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
45’inci dakikada İzzetin ara pasıyla topu alan Hüseyin topu filelere gönderdi: 1-1.
87’inci dakikada Feridun’un topuyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüseyin sert bir vuruşla skoru 2-1\'e getirdi.
Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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