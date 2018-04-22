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Spor

Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor: 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -  STAT: 11 Nisan Stadyumu HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Murat Ergin Gözütürk (xxx) ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx)- Şaban (xx), Oğuzhan (xx), Hüseyin (xx), Mehmet Taşçı (xxx), Sercan (x) Fahri x), Muhammed (xxx),

22 Nisan 2018 20:42

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - 
STAT: 11 Nisan Stadyumu
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Murat Ergin Gözütürk (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx)- Şaban (xx), Oğuzhan (xx), Hüseyin (xx), Mehmet Taşçı (xxx), Sercan (x) Fahri x), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Yasin (x) ( Dk.80 Artun), Bahadır (xxx), Fevzi (xx) ( Dk.57 Feridun x)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xx) - Recep (xx), Fırat (xx), Ziya (x) (Dk.45 Dilaver x), Serhat (xxx), Benjamin (x)(Dk.45 Melih x),Taner (xxx), Yiğitcan (x) (Dk.45 Oktay x), Muharrem (x), Mehmet Cansın (xxx), Berk (xx)
GOLLER: Dk.40 Bahadır (Şanlıurfaspor) - Dk.90 Fırat (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Feridun, Artun, Fevzi (Şanlıurfaspor), Berk (Gümüşhanespor)
KIRMIZI KART: Dk.27 Muharrem (Gümüşhanespor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grubu\'nun 32\'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.
40\'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bahadır\'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
90\'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fırat, düzgün vuruşuyla takımına beraberlik golünü kazandırdı: 1-1.
​Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
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