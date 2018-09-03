Şanlıurfaspor - Fethiyespor: 2-1

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)
STAT: GAP
HAKEMLER: Gürel Uzuner, Hamdi Tontu, Cengizhan Öztürk
ŞANLIURFASPOR: Ömer- Samet, Aykut, Oğuzhan (Dk. 46 Sercan), Mehmet Albayrak, Mehmet Taşçı, Cebrail, Ömer (Dk. 46 Benhur), Emre, Feridun, Fevzi (Dk. 85 Halil)
FETHİYESPOR: Fatih - Erdi, Kağan (Dk. 77 Onur), Halil (Dk. 54 Emrullah), Yiğit, Kazım, Yakup, Fahri, Alican, Ramazan, Anıl (Dk. 51 Alper)
GOLLER: Dk. 46 Sercan, Dk. 52 Samet (Şanlıurfaspor) - Dk. 3 Halil (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Ömer, Aykut, Benhur, Fevzi, Ömer (Şanlıurfaspor) - Yakup, Alican (Fethiyespor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un ilk haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Fethiyespor’u 2-1 yendi.
3’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
26’ncı dakikada savunmanın hatasından topu alan Ömer, kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci çıkardı.
46’ncı dakikada Feridun’un ara pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Sercan, güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.
52’nci dakikada Fevzi’nin kullandığı korner atışında Samet, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.
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